Челестини рассказал, что футболисты ЦСКА работают с горящими глазами

В воскресенье армейцы обыграли "Динамо" в матче РПЛ и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА верят в то, что они делают, и работают с горящими глазами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В воскресенье ЦСКА со счетом 3:1 победил московское "Динамо" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Это работа. Командная работа каждый день. У ребят горят глаза, и мы все вместе верим в то, что делаем. Понятно, что при счете 3:1 они нас поджали. Мы потеряли немного контроль, но мы все равно оставались опасными. Мы не можем доминировать все 90 минут, тем более у нас короткая скамейка. У "Динамо" не было явных голевых моментов, а у нас было три чистейших", - сказал Челестини.

В матче "Динамо" - ЦСКА было принято несколько спорных судейских решений. Сначала главный арбитр Кирилл Левников не стал удалять вратаря динамовцев Игоря Лещука за нарушение за пределами штрафной площади, зафиксировав симуляцию со стороны защитника армейцев Данила Кругового, а затем не назначил пенальти в ворота бело-голубых, несмотря на то что видеоассистенты пригласили его посмотреть повтор эпизода для принятия решения.

"Я не должен обращать внимание на судейство. Я должен обращать внимание на действия своей команды. Надо допустить, что иногда они работают хорошо, иногда допускают ошибки", - отметил тренер ЦСКА.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.