"Дергать Станковича нельзя". Гладилин — о матче "Спартака" с "Зенитом"

Впечатления от игры "Спартака" остались хорошие, особенно по первому тайму, вели 2:1, было видно, что настроены на победу, хотя и "Зенит" был мотивирован тем же, вышли сильнейшие составы с двух сторон. Равные по силам команды, расклад был такой, что "Спартак" мог победить, и победа нужна была чисто для мотивации. Считаю, что "Спартак" потерял очки, потому что преимущество было, но так футбол устроен, что расслабления, где-то недоработки в обороне приводят к плачевным результатам. У "Спартака" сейчас хромает оборона, пропустили девять мячей, это очень много для команды, которая борется за чемпионство. С любым соперником пока приходится гадать, как сложится игра, нет такой стабильности — нужно ставить игру более основательно, пока идет поиск стартового состава. Проблески хорошей игры есть, нужно это закрепить, варианты есть — состав почти сохранился. Что касается пенальти, то Эсекьель Барко сам ошибся. Все понимает, сам переживает.

Матч с "Зенитом" станет отправной точкой

По одному такому матчу судить Жедсона Фернандеша сложно, нужно ему еще закрепиться в стартовом составе, стать ведущим футболистом. В "Спартаке" большая конкуренция, много почти равноценных игроков, но тренеру нужно определиться со стартовым составом и не дергать его. В целом же хорошее впечатление от его игры. Я бы не стал выделять кого-то с лучшей или худшей сторон, все старались, в таких матчах никого не выделишь. Кто-то допускал ошибки, кто-то нет. Здесь кого-то обвинять не стоит. Ничейный вариант в матче с "Зенитом" все-таки положительный результат.

Но матч с "Зенитом" в целом для "Спартака" должен стать отправной точкой. "Зенит" все-таки является одной из ведущих команд нашего чемпионата, сыграли прилично, нужно отталкиваться и идти дальше так. Я бы не сказал, что "Спартак" сыграл хорошо, потому что "Зенит" был плох. Петербургская команда играла достойно, сумели вырвать ничью, для них это хороший результат. Просто "Спартак" проявил активность, играл на победу, был лучше.

Мне кажется, что матч с "Зенитом" отличается от других тем, что у "Спартака" был достойный соперник. Петербуржцы играли собранно, хотя и допускали ошибки в обороне. Просто сам раздражитель в виде "Зенита" заставил всех футболистов играть максимально собранно. Этим игра и отличается от первых четырех.

Борьба за чемпионство возможна

Я считаю, что попасть в тройку или бороться за чемпионство реально. Нужно просто стабилизировать состав. У "Спартака" огромный потенциал, красно-белым нужна хорошая серия из побед, как прошлой осенью. Тогда все задачи будут достижимы. Сейчас все реально, остались футболисты, добавились новые. Просто нужно заново поставить игру команды, сейчас она разладилась, но и также игру в обороне получше сделать.

О перспективах Станковича

Деяну Станковичу нужно разобраться с игрой, восстановить то, что было осенью. Главное — не дергать состав, у команды большой потенциал, никакой трагедии нет. Серия из побед поможет. У него есть действующий контракт, если руководство примет решение об увольнении, то придется искать нового, он придет, начнет что-то изобретать, нужно будет еще время. Такие перестановки не делаются по ходу сезона, это происходит во время подготовки. Работа тренером — сложный процесс, дергать сейчас серба нельзя.