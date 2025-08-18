Ранее СКА забрал нападающего Николая Голдобина с драфта отказов, на который игрока выставил "Спартак"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" обменял вратаря Платона Задорожного в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Взамен красно-белые получили нападающих Григория Кузьмина, Арсения Ильина, права на форварда Максима Грошева и права на вратаря Руслана Хажеева, а также денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 22-летний Кузьмин набрал 21 (8 голов + 13 результативных передач) очко в 37 матчах КХЛ. На счету 17-летнего Ильина - 46 (21+25) очков за 98 матчей в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). 23-летний Грошев провел последние два сезона за фарм-клуб "Тампы-Бэй", набрав 45 (17+28) очков в 133 играх за "Сиракьюз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). 20-летний Хажеев в прошлом сезоне дебютировал в АХЛ, всего он провел 20 матчей за фарм-клуб "Каролины".

Ранее ТАСС сообщал, что СКА забрал нападающего Николая Голдобина с драфта отказов, на который игрока выставил "Спартак".