МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почетный вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Хоточкин посвятил более 50 лет своей жизни советскому и российскому спорту. Об этом ТАСС рассказал почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

Хоточкин умер во вторник в возрасте 79 лет.

"Он был профессионалом своего дела. Прекрасный человек, замечательный. Он работал и вице-президентом, и заместителем председателя Государственного комитета по спорту, и ответственным секретарем олимпийского комитета. Его жизнь на протяжении более 50 лет тесно была связана с советским и российским спортом", - сказал Смирнов.

Хоточкин участвовал в организации хоккейной Суперсерии 1972 года. Он являлся генеральным секретарем-казначеем Международной федерации хоккея с мячом и первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России. Был первым заместителем министра России по физической культуре, спорту и туризму.