Ему было 79 лет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Почетный вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Хоточкин, который на протяжении более 55 лет работал спортивным управленцем, скончался на 80-м году жизни. Он первым в России был награжден медалью основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена за вклад в развитие международного олимпийского движения.

Хоточкин получил высшее педагогическое образование в Новосибирске, а в начале 1980-х годов и в ГЦОЛИФК. К тому времени он работал в аппарате Спорткомитета СССР, затем занимал должность ответственного секретаря Национального олимпийского комитета СССР. С начала 2000-х годов Хоточкин вошел в руководство ОКР, став вице-президентом, а с 2005 по 2009 год был первым вице-президентом ОКР. Также он был первым заместителем министра РФ по физической культуре, спорту и туризму.

"Он был профессионалом своего дела. Прекрасный человек, замечательный. Он работал и вице-президентом, и заместителем председателя Государственного комитета по спорту, и ответственным секретарем олимпийского комитета. Его жизнь на протяжении более 50 лет тесно была связана с советским и российским спортом", - рассказал ТАСС почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

"Можно сказать, вся его жизнь прошла на Лужнецкой набережной (там находится штаб-квартира ОКР - прим. ТАСС). Он был крупным специалистом по международным спортивным отношениям. В последний раз мы с ним общались в конце весны. Он написал книгу "Записки спортивного дипломата", в которой, как говорится, все свое выплеснул", - рассказал ТАСС журналист Всеволод Кукушкин, в том числе работавший и в агентстве.

Хоточкин несколько раз выдвигал свою кандидатуру на пост президента ОКР. Это было и в 2001 году, когда Смирнова сменил Леонид Тягачев, и в декабре 2005 года. Одним из пунктов его предвыборной программы было повышение авторитета ОКР среди тренеров и спортсменов после скандалов с участием российских атлетов на Олимпиадах 2002 и 2004 годов, а также активное привлечение олимпийского комитета к управлению отечественным спортом. Прямо перед выборами Хоточкин снял свою кандидатуру в пользу тогдашнего президента Тягачева, который и победил.

Свой для хоккеистов

Хоточкин в разные годы занимал руководящие посты в федерациях баскетбола, бокса, был генеральным секретарем-казначеем Международной федерации хоккея с мячом и первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России. Одной из важных страниц в его биографии была работа по организации хоккейной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Это была первая международная серия с участием игроков Национальной хоккейной лиги.

"Тогда он работал в международном управлении Спорткомитета, курировал хоккей и вел в том числе деловую переписку. В силу обстоятельств мы с ним поочередно работали с Андреем Старовойтовым (в 1969-1986 году он представлял СССР в исполкоме Международной федерации хоккея, - прим. ТАСС). Хоточкин больше работал с федерацией, с командой, а я - непосредственно со Старовойтовым, - рассказал Кукушкин. - Поэтому на первые матчи серии Виктор ездил в качестве переводчика команды. Он прошел все те препятствия, помогал и Старовойтову, и команде, был настоящим членом команды. Это было не так легко, но команда его приняла, он был там своим".

По его словам, не раз Хоточкину при организации Суперсерии вставляли палки в колеса. "Он ездил со Старовойтовым в Канаду, и на них написали какой-то донос, что они якобы подписали невыгодное для нас соглашение. По приезде наши таможенники их теребили, но все это оказалось болтовней, у них ничего такого не нашли. Никаких больших трудностей у нас с ним не было, они были у председателя Спорткомитета Сергея Павлова, поскольку все боялись, что мы проиграем, и секретарь ЦК партии Михаил Суслов говорил, что это нанесет стране идеологический ущерб", - сказал Кукушкин.