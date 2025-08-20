В ночь на четверг футболист прилетел в Москву

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук пока не планирует комментировать детали возможного перехода в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом он рассказал журналистам.

В ночь на 21 августа футболист прилетел в аэропорт Внуково. Ранее "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщил, что московское "Динамо" договорились со "Сьоном" о переходе Миранчука.

"Рад вернуться в Россию. Вы все прекрасно понимаете, но не могу пока комментировать, оглашать детали, посмотрим. Давайте поживем, увидим, тогда будет ясно", - сказал Миранчук.

Миранчуку 29 лет, с сентября 2024 года он выступал за швейцарский "Сьон". Соглашение с клубом действует до июня 2026 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской "Левадии". Вместе с железнодорожниками он стал чемпионом России и трижды выиграл кубок страны.