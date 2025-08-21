Футболист Пиняев отреагировал на интерес "Манчестер Сити" к Батракову

Ранее в СМИ появилась информация, что зарубежные селекционеры связывались с окружением Алексея Батракова

ТАСС, 21 августа. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев в шутку ответил, что планирует перестать общаться с футболистом Алексеем Батраковым в том случае, если тот продолжит карьеру в английском "Манчестер Сити". Об этом Пиняев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее портал Legalbet сообщил, что "Манчестер Сити" проявляет интерес к Батракову, а зарубежные селекционеры связывались с окружением футболиста. Агент игрока заявил ТАСС, что английский клуб пока не делал "Локомотиву" предложений о покупке полузащитника.

"Перестану с ним общаться и удалю его номер и буду оплакивать", - сказал Пиняев.

В текущем сезоне 20-летний Батраков забил 8 мячей в 7 матчах в разных турнирах за "Локомотив" и является лучшим бомбардиром чемпионата России. Пиняев, являющийся одноклубником Батракова, ранее проходил стажировку в английском "Манчестер Юнайтед".