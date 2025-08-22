Спасатели наметили добраться до российской альпинистки на пике Победы 24 августа

Представитель МЧС высоко оценил профессиональные навыки группы в составе восьми спасателей

БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. Группа спасателей рассчитывает добраться до российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии 24 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском МЧС.

"По нашей информации, поисково-спасательная группа продолжает движение, она уже преодолела рубеж 6 тыс. м. Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговициной", - сказал собеседник. По его словам, на ход спасательной операции может повлиять целый ряд факторов, в первую очередь погодные условия. "Погода в этом районе сейчас очень сложная, сильный ветер", - отметил источник.

Представитель МЧС высоко оценил профессиональные навыки группы в составе восьми спасателей, назвав их "одними из самых лучших" в республике.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На высоте примерно 6 900 м находится тело итальянского альпиниста, который был в составе одной группы с Наговициной. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить. Два других альпиниста были эвакуированы.

Высота пика Победы составляет 7 439 м. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.