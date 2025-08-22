Захар Петров одержал победу на дистанции 500 метров, Сергей Свинарев стал третьим на дистанции 200 метров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев показали достойные выступления в первый день чемпионата мира в Италии. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации каноэ России Евгений Архипов.

В пятницу Петров стал первым на дистанции 500 метров, а Свинарев завоевал бронзу на дистанции 200 метров.

"Всегда можно рассчитывать и мечтать о чем-то большем, но золото Захара Петрова и бронза Сергея Свинарева - это очень достойный результат. Захар на этой дистанции в прошлом году получил золотую медаль, но вторую, потому что тогда было технически невозможно определить победителя. А Свинарев еще молодой парень, он в июле в Португалии выиграл первенство мира до 24 лет", - сказал Архипов.

Чемпионат мира в Милане завершится 24 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.