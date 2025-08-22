Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" одержали победу над московским "Динамо" в контрольном матче в Москве со счетом 3:1.

У победителей шайбы забросили Александр Барабанов, Брэндон Биро и Митчелл Миллер, у проигравших - Кирилл Адамчук.

Перед игрой состоялось представление "Динамо" перед предстоящим сезоном Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также чествование воспитанника "Динамо" и бывшего игрока этой команды, нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, в апреле побившего рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкину подарили золотую клюшку, а под своды "ВТБ-Арены" подняли стяг с цифрой 895 (рекорд по голам в НХЛ) и изображением игрока. Также перед матчем 39-летний Овечкин наградил хоккеистов "Динамо" бронзовыми медалями КХЛ, завоеванными ими в прошлом сезоне.