Поиски альпинистки приостановлены в связи с ухудшением погодных условий

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Подтверждений гибели российской альпинистки Натальи Наговициной нет. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о гибели Наговициной. В МЧС Киргизии сообщили ТАСС, что поиски альпинистки приостановлены в связи с ухудшением погодных условий.

"В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно - врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно", - сказал Пятницын.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На высоте примерно 6 900 м находится тело итальянского альпиниста, который был в составе одной группы с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить.