Ранее форвард был выставлен на драфт отказов московским "Спартаком"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Нападающий Николай Голдобин заключил трехлетний контракт с петербургским хоккейным клубом СКА. Об этом сообщила пресс-служба команды.

18 августа СКА забрал Голдобина с драфта отказов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), куда его выставил московский "Спартак".

Голдобину 29 лет, за "Спартак" он выступал с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В 2024 году нападающий установил новый рекорд "Спартака" по очкам за сезон (87 очков), превзойдя достижение Александра Кожевникова (71 очко). В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (55 очков) и ассистентом (34 результативные передачи) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место с Адамом Ружичкой и Иваном Морозовым в списке лучших бомбардиров красно-белых в плей-офф, набрав 12 очков.

В 2014 году Голдобин был выбран под общим 27-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом "Сан-Хосе". Позднее он также защищал цвета "Ванкувера". Также в КХЛ Голдобин выступал за московский ЦСКА.