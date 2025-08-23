Красно-белые после шести туров занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" не очень хорошо начали сезон, критика команды была заслуженной. Такое мнение журналистам высказал игрок "Спартака" Пабло Солари.

В субботу "Спартак" обыграл "Рубин" со счетом 2:0 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), Солари забил победный мяч. Эта победа стала для красно-белых первой в чемпионате с первого тура.

"Сложный матч, "Рубин" сильный соперник, который в последнее время удачно играет, вспоминаем и прошлый сезон, когда было непросто, - сказал Солари. - Вообще, здесь сложно играть, но я рад, что удалось победить, очень важные три очка. Что касается моего гола, я вошел в штрафную, мне немного повезло с ударом, мяч коснулся соперника, но очень доволен, что забил".

"Действительно, мы начали, может быть, не очень здорово сезон в целом. Нас критиковали, где-то заслуженно критиковали. Мы работаем каждую неделю над тем, чтобы прибавить и быть лучше, где-то нужна удача, хорошо, что она появляется, главное - это работа", - добавил футболист.

"Спартак" набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 30 августа примут "Сочи".