Миранчук в субботу провел первый матч в составе "Динамо", выйдя на замену в игре с "Пари НН"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Антон Миранчук поучаствовал всего в одной тренировке перед матчем шестого тура Мир - Российской премьер-лиги против "Пари Нижний Новгород" и провел в нем на поле немного времени, так что его игру и форму оценивать пока рано. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Валерий Карпин.

В субботу "Динамо" со счетом 3:0 дома обыграло "Пари НН". Миранчук дебютировал в составе бело-голубых, выйдя на замену на 72-й минуте.

"Он сыграл только 20 минут, так что смысла оценивать его пока нет, он только с самолета приехал. Он провел только одну тренировку перед игрой. Будем оценивать, насколько он готов, когда пройдет больше времени. Сказать, что он выпадал или плохо выглядел, наверное, нельзя. У нас будут матчи в кубке и чемпионате, посмотрим, сколько времени сможем его использовать", - сказал Карпин.