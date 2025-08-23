Также в Зал славы вошли братья Майк и Боб Брайаны из США

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова введена в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

Также в Зал славы вошли братья Майк и Боб Брайаны из США. Объявление о включении Шараповой в Зал славы сделала 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она также является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Теннисистка была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Олимпиады 2012 года в Лондоне. Она стала первой женщиной, выбранной в России на эту роль на летних Олимпиадах.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него ранее были включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).