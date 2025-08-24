Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский ранее сообщил, что уже 30 спортсменок прошли тест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Победительнице финала легкоатлетической серии "Королева спорта" в прыжках в высоту Марии Кочановой накануне соревнований пришлось проходить тестирование на гендерную принадлежность. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) в июле обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы. Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский ранее сообщил ТАСС, что отечественные спортсменки уже начали проходить такое тестирование.

"Правила и правила, я вообще не думаю об этом, - ответила Кочанова на вопрос, не считает ли она дискриминацией женщин решение World Athletics ввести обязательное тестирование легкоатлеток на гендерную принадлежность. - Есть и есть, надо и надо, пошли утром перед соревнованиями и кровь сдали. Ну, наверное, это пойдет на пользу международным стартам. Мне сложно делать выводы по этому вопросу. Таковы новые правила игры, которым надо следовать, и мы от них никуда не денемся".

В субботу Кочанова стала победительницей финала легкоатлетической серии "Королева спорта" с результатом 1,89 метра.