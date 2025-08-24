Шнайдер поднялась на 17-е место в рейтинге WTA после победы на турнире в Мексике

Ранее спортсменка занимала 22-ю позицию в мировом рейтинге

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер поднялась на пять позиций и теперь занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В ночь на воскресенье Шнайдер победила Екатерину Александрову в финале турнира серии WTA 500 в мексиканском Монтеррее и выиграла первый в сезоне трофей. Александрова поднялась на две позиции и теперь занимает 12-е место. Лучшей среди россиянок остается Мирра Андреева (5-е место).

Также из российских теннисисток в первую сотню рейтинга входят Людмила Самсонова (20), Вероника Кудерметова (25), Анна Калинская (29), Анастасия Павлюченкова (45), Анастасия Потапова (53), Камилла Рахимова (65), Полина Кудерметова (67), Анна Блинкова (80), Анастасия Захарова (90).

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, второе место занимает полька Ига Свёнтек, третье - американка Коко Гауфф.