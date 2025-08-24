Россиянка выиграла турнир WTA в Мексике

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Диана Шнайдер довольна уровнем тенниса, который она показала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее, это важно перед стартом Открытого чемпионата США (US Open). Комментарий Шнайдер предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

В ночь на воскресенье Шнайдер победила соотечественницу Екатерину Александрову в финале турнира серии WTA 500 в Монтеррее и выиграла первый в сезоне трофей.

"Это была тяжелая битва для меня - ментально и физически. Я ей уже проигрывала в этом году, поэтому сейчас я очень рада. Довольна, что продолжила бороться несмотря на то, что проигрывала по ходу матча. Я довольна уровнем тенниса, который показала на этой неделе, это важно перед US Open. Сейчас я показала свой лучший теннис в сезоне", - сказала Шнайдер.

Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября.