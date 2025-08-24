Наговицина с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российскую альпинистку Наталью Наговицину попытаются спасти 25 августа, если выяснится, что она жива. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

Ранее ТАСС сообщал, что спасательная операция по поиску и помощи Наговициной прервана из-за погодных условий.

"Ее попробуют спасти евродроном, если выяснится, что жива. В зависимости от этого может быть предпринята еще одна попытка снять Наговицину с вершины", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицина не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.