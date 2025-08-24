В фестивале принимали участие скейтбордисты из 60 стран

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Иностранные участники международного фестиваля скейтбординга Grand Skate Tour увидели настоящую Россию и станут ее послами в своих странах. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Фестиваль завершился 24 августа, в нем принимали участие спортсмены из 60 стран.

"Мы видели по-настоящему международный финал, эмоции всех переполняли, люди не хотели расходиться. Иностранцы спрашивали, когда приедут в следующий раз. Меня радует, что мы показали Россию такой, какая она есть. Люди уедут от нас, и они будут народными послами России в своих странах", - сказал Вдовин.

"К нам хотят приехать примерно все, даже те, у кого не получилось. Конечно, крупные западные компании, которые спонсируют спортсменов, сказали, что к нам ехать не надо, но сказали это тем, кто спросил, но им же хуже. Кто-то оказался хитрее, не спросил и приехал", - добавил собеседник агентства.