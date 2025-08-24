Молодежный чемпионат мира проходил в Болгарии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Шесть представителей женской молодежной сборной России по борьбе - пять спортсменок и тренер, а также отец одного из спортсменов - не смогли из-за сбоя авиасообщения вылететь из Стамбула в Москву, поддержку им оказала Федерация борьбы Турции. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Команде, возвращающейся с первенства мира из Софии через Стамбул, пришлось остаться в Турции на два дня. Авиакомпания предоставила ночное размещение возвращающимся, но им предстояло ожидать вылета 22 часа.

"Только один звонок Тахе Акгюлю - президенту Федерации борьбы Турции, выдающемуся атлету, олимпийскому чемпиону - и тут же были организованы и трансфер, и питание, и проживание, - рассказал Мамиашвили. - В ответ мы услышали: "Вы на нашей территории, вы наши братья, для нас честь подставить братское плечо в такую минуту".

"Группа возвращается домой из Стамбула завтра. Мы не раз друг друга поддерживали в сложной ситуации, и это настоящий братский шаг. То же самое могу сказать и о принимающей стороне - со стороны Болгарии нашей команде также была оказана вся необходимая поддержка для участия в чемпионате мира", - подчеркнул глава Федерации спортивной борьбы России.