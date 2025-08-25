У "Локомотива" старт хороший. Но матч с "Ростовом" они не должны были отпускать. Нелепые маленькие ошибки привели к этому. А так, "Локомотив" хорошо играл, первый тайм вообще великолепным получился. Во втором тайме чуть-чуть подустали, получилось так, но и "Ростов" все-таки нормальная команда, поэтому такой исход. Но у "Локомотива" какие-то маленькие ошибки, но были.

Я бы не удивлялся голам Алексея Батракова головой. Я полагаю, что соперники думают, что он маленький ростом, наверное, поэтому оставляют его одного. Он так забил и со "Спартаком". Нормально получается у него. Мне кажется, что Батраков сейчас является лучшим футболистом в чемпионате России, исходя из туров, которые уже прошли.

У Батракова свой стиль

Он в каждой игре прибавляет, забивает, делает результативные действия. Главное, чтобы у него не было спада. Ведь иногда у таких футболистов он происходит. Но Леша молодой, надеюсь, что у него таких проблем не будет. По крайней мере, я так хочу, чтобы "Локомотив" выигрывал. Очень хочется позитивного результата.

Мне кажется, что уникальность Алексея Батракова в том, что он ищет на поле то место, где должен быть, знает, что делать. Даже момент с голом головой, он знал, что делать, головой забивать тяжело, а у него это получается хорошо. Я думаю, что он уже представляет из себя игрока европейского уровня. Но мне бы хотелось, чтобы он приносил пользу "Локомотиву", он должен быть еще сильнее и сильнее, чтобы его уважали все болельщики. Сравнить Алексея Батракова с кем-то другим не могу, потому что у него свой определенный стиль. Если двумя словами — играет здорово. И дает красивые, хорошие передачи, отлично обыгрывает, у него практически все есть.

Батраков готов к Европе, но нужна физика

Я думаю, что Алексею Батракову пока рано переходить в европейский чемпионат, пока это не нужно. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке запасных. Ему нужно еще играть и играть в "Локомотиве". По крайней мере, нужно завершить этот сезон с "Локомотивом". Потому что он наберется еще сил, окрепнет, потом уже будет готов к европейским чемпионатам и командам. В целом он, конечно, уже и сейчас готов, но все равно еще молодой, есть некоторые моменты, которых не хватает для того, чтобы играть там. Мне бы не хотелось, чтобы он ждал своего шанса на скамейке запасных.

Если говорить о том, чего не хватает Алексею Батракову, то это сила и физика. Немного набрать физическую форму, чтобы хорошо, скажем так, толкаться. Европейский футбол чуть другой. Пока не хватает силы.

"Локомотив" поборется за медали

Я уверен, что "Локомотив" точно будет бороться за призовые места в этом сезоне РПЛ. Хотелось бы, конечно, чтобы стали чемпионами. Команда выглядела по первым турам очень хорошо, как и в матче с "Ростовом". Сейчас у "Локомотива" опытный специалист. Не хватает Сергея Пиняева команде. Даже если он выходит на замену, то такой скоростной футболист хорошо показывает себя на крае, может и в центре сыграть. Я надеюсь, что "Локомотив" будет бороться за тройку, если не за чемпионство.