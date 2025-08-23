"Локомотив" потерял очки, "Спартак", "Зенит" и "Динамо" наконец победили. Итоги дня РПЛ

Железнодорожники продолжают лидировать, но могут упустить первое место в случае победы "Краснодара" в воскресенье

ТАСС, 24 августа. Программа шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) подарила болельщикам новые интересные результаты - после неудачных серий победы одержали московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Лидер РПЛ столичный "Локомотив" во второй раз подряд потерял очки.

В первом матче дня "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0. В составе красно-белых голы забили Пабло Солари и Кристофер Мартинс. Встречу на "Ак Барс Арене" посетили 34 125 зрителей. Красно-белые прервали серию из четырех матчей в РПЛ без побед, в последний раз московская команда выигрывала в первом туре во встрече с махачкалинским "Динамо" (1:0).

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович остался доволен всей командой. "Я доволен сегодня всеми игроками без исключения, - сказал он журналистам. - Я действительно получал удовольствие от того, как играет команда. Но это было и в матче с "Зенитом" тоже. Что касается матча с "Рубином", то в первом тайма нам, возможно, не хватало концентрации, какие-то моменты и решения с мячом в финальной трети, в завершении. Второй тайм был в тотальном контроле с нашей стороны, забили два мяча. Возможно, могли создать кое-что, но сегодня игра понравилась".

"Сложный матч, "Рубин" - сильный соперник, который в последнее время удачно играет, вспоминаем и прошлый сезон, когда было непросто, - отметил в беседе с журналистами Солари. - Вообще, здесь сложно играть, но я рад, что удалось победить, очень важные три очка. Что касается моего гола, я вошел в штрафную, мне немного повезло с ударом, мяч коснулся соперника, но очень доволен, что забил".

"Спартак" набрал 8 очков, красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 10 очками идет 4-м. В следующем туре "Спартак" 30 августа дома сыграет с "Сочи", казанская команда в тот же день на выезде встретится с "Оренбургом".

"Локомотив" упустил победу

Также в субботу "Локомотив" дома упустил победу в матче с "Ростовом", игра завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев забитыми мячами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов. У гостей голы забили Мохаммад Мохеби, Тимур Сулейманов, который перешел в "Ростов" в июне из "Локомотива", и Роналдо. 20-летний Батраков продолжает возглавлять список бомбардиров лиги, в текущем сезоне он забил 7 мячей в 6 матчах.

Двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Руслан Пименов считает потерю концентрации проблемой команды в последних матчах. "Был счет 2:0, игра полностью под контролем "Локомотива", и все шло к тому, что "Локомотив" победит, - сказал Пименов ТАСС. - Но неудачная игра [Кристиана] Рамиреса привела к двум пропущенным мячам. Потом вроде выправили ситуацию, забили, но в конце не хватило концентрации, пропустили третий. Проблема только в концентрации".

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов назвал отрицательными результаты двух последних матчей. "Если сравнивать оба матча, то пропущенные нами голы навряд ли оказались похожи. Если же брать результат, то он в двух играх для нас отрицательный, поэтому надо работать дальше. С "Балтикой" даже более курьезный гол получился, чем сегодня. "Ростов" забивал рабочие голы", - сказал Ненахов ТАСС.

"Локомотив" во втором матче подряд потерял очки, в прошлом туре железнодорожники на выезде сыграли вничью с калининградской "Балтикой" (1:1). Московская команда продолжает лидировать в таблице РПЛ с 14 очками, вторым с 12 очками идет "Краснодар", имеющий на матч меньше. "Ростов" с 4 очками занимает 14-е место. В следующем туре "Локомотив" 31 августа дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", ростовчане днем ранее на своем поле встретятся с грозненским "Ахматом".

"Динамо" и "Зенит" тоже прорвало

В заключительном матче дня "Динамо" дома обыграло "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0, у бело-голубых отличились Денис Макаров, забивший в третьем матче РПЛ подряд, Даниил Фомин и Николас Маричаль. "Динамо" одержало первую разгромную победу под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду перед началом сезона. В предыдущих пяти турах чемпионата России бело-голубые не забивали больше одного гола.

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин надеется, что команда продолжит показывать хорошую игру. "Наши болельщики, команда и все динамовцы долго ждали победу. Наверное, то, что мы сегодня победили, со всем уважением к сопернику, ни для кого не должно быть сюрпризом. Хочется надеяться, что сегодняшний успех мы закрепим и в дальнейшем будем эту тенденцию продолжать", - сказал Гафин журналистам.

Первый матч в составе "Динамо" провел полузащитник Антон Миранчук, перешедший в команду из швейцарского "Сьона". Он появился на поле на 72-й минуте и мог стать автором голевой передачи. Однако гол Муми Нгамалё после навеса Миранчука в компенсированное время был отменен из-за офсайда.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 8-е место, набрав 8 очков, "Пари НН" располагается на предпоследней, 15-й позиции с 3 очками. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", "Пари НН" днем ранее встретится на выезде с "Зенитом".

Также в субботу "Зенит" дома разгромил махачкалинское "Динамо" со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Юрий Горшков и Максим Глушенков. "Зенит" прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ. Петербургская команда до этого сумела победить лишь в стартовом туре, переиграв дома "Ростов" (2:1). После этого подопечные Сергея Семака трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в чемпионате. "Зенит" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Махачкалинское "Динамо" располагается на 13-й позиции с 5 очками. В следующем туре петербургская команда 30 августа на своем поле сыграет с "Пари Нижний Новгород", махачкалинский клуб на следующий день примет московское "Динамо".

Программа шестого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Ахмат" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" (2:2). 24 августа состоятся матчи "Крылья Советов" - "Краснодар", ЦСКА - "Акрон" и "Сочи" - "Балтика".