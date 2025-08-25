"Зенит" сыграет с "Оренбургом", "Спартак" - с "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник тремя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Зенит", "Ахмат" - "Рубин" и "Спартак" - "Пари Нижний Новгород".

В заключительном матче дня "Спартак" на своем поле встретится с "Пари НН", игра пройдет на "Лукойл-Арене" и начнется в 20:45 мск. Красно-белые после двух туров с четырьмя очками занимают второе место в таблице группы C, "Пари НН" с тремя очками идет третьим. Игра соперников команд по группе, "Ростова" и махачкалинского "Динамо", пройдет в Ростове-на-Дону 27 августа.

Обе команды начали сезон РПЛ не очень хорошо, "Спартак" с восемью очками в шести матчах идет на восьмой позиции, "Пари НН" с тремя очками располагается на предпоследней, 15-й строчке. В прошлом туре нижегородская команда на выезде уступила московскому "Динамо" (0:3), красно-белые в гостях обыграли казанский "Рубин" (2:0), прервав серию из четырех матчей без побед во всех турнирах.

В этом матче за "Спартак" может дебютировать защитник Илья Самошников, который перешел из московского "Локомотива" 19 августа. Футболист не принял участия в матче с "Рубином". На скамейке запасных "Спартака" будет отсутствовать главный тренер Деян Станкович, он пропустит матч из-за дисквалификации.

Также во вторник состоятся матчи группы A. "Зенит" на выезде встретится с "Оренбургом" (18:30 мск), грозненский "Ахмат" на своем поле сыграет с "Рубином" (20:45 мск). После двух туров "Зенит" возглавляет группу с шестью очками, далее идут "Рубин", "Оренбург" (по три очка) и "Ахмат" (ни одного очка). Грозненская команда проведет шестой матч под руководством Станислава Черчесова, "Ахмат" одержал две победы, один раз сыграл вничью и проиграл в РПЛ, а также уступил в матче Кубка России.

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Матчи третьего раунда "пути регионов" пройдут 9-11 сентября.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).