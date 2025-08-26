"Витязь" не является банкротом". Глава КХЛ прокомментировал события межсезонья

За 10 дней до старта сезона руководство лиги провело традиционную встречу с прессой

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новая стратегия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет разработана в скором времени взамен действующей, срок которой истечет в следующем году. Президент лиги Алексей Морозов также рассказал, как КХЛ пыталась всеми силами спасти "Витязь".

За 10 дней до старта 18-го сезона Фонбет-КХЛ руководство лиги провело традиционную встречу с прессой. Межсезонье в этот раз получилось очень богатым на события: исключение из-за финансовых проблем подмосковного "Витязя", переезд китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" на огромную "СКА-Арену" в Санкт-Петербург и смена названия, скандальное расторжение контрактов высокооплачиваемых бомбардиров в "Спартаке", "Салавате Юлаеве" и "Авангарде". Все это вызвало и немало вопросов к Морозову с точки зрения соблюдения регламентов.

В КХЛ отметили, что тщательно следят за соблюдением потолка зарплат и ни один контракт в случае превышения потолка не может быть зарегистрирован. В новой стратегии потолку зарплат будет уделено отдельное внимание. "Институт потолка в этой стратегии будет. Спасибо Дмитрию Чернышенко (предыдущий президент КХЛ - прим. ТАСС), который в свое время продавил потолок зарплат, сделав чемпионат более интересным, и мы потолок будем дорабатывать", - сказал Морозов.

Одним из главных был вопрос о том, почему хоккеистам в последнее время не удается полностью отработать долгосрочный контракт, что было видно на примере Владимира Ткачева, который перешел в "Металлург" из "Авангарда". "Мы были рады, что подписываются пятилетние контракты. Хотели бы, что кто-то стал бы первым игроком, доигравшим такой контракт. По правилам КХЛ, контракт может быть расторгнут по инициативе игрока, обоюдному согласию или инициативе клуба с выплатой компенсации. Будем думать о пересмотре регламента в плане срока контрактов, встречаться с клубами, проговаривать такие дела, чтобы такие контракты работали", - пояснил Морозов.

В лиге заявили, что ни в одном переходе в этом году не было усмотрено нарушение регламента, включая повышение потолка зарплат. Все легитимно было и в ситуации с переходом в СКА Николая Голдобина - самого высокоплачиваемого хоккеиста "Спартака" и лучшего бомбардира команды. Столичный клуб выставил форварда на драфт отказов, откуда его и забрали.

"В ситуации с Голдобиным тоже все было чисто. Да, он был по регламенту уже четвертым игроком из одной команды, перешедшим в СКА. Однако по возрасту он уже был неограниченно свободным агентом, и ограничение по переходам тут не действует", - пояснил Морозов.

Детали в бонусах

Оказалось, что президент КХЛ лично звонил ряду игроков, включая, к примеру, уехавшему в Национальную хоккейную лигу Александру Никишину, и спрашивал, почему они пошли на понижение своего контракта, в чем они увидели выгоду. "Игроки все это объясняли, и все случаи тут индивидуальные", - пояснил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

"Некоторые игроки получают выгоду от понижения контрактов, и все этим законно пользуются", - сказал Морозов. Он добавил, что лига хочет пересмотреть вопрос по количеству переподписаний контрактов с хоккеистами в каждом клубе в сторону их увеличения. Сейчас же клубы могут переподписывать соглашения на понижение зарплаты не более чем с тремя игроками.

КХЛ планирует обсудить и вопрос ограничения бонусов для чемпиона вне потолка зарплат. Сейчас клубы имеют право выплачивать бонусы игрокам за выход в каждый раунд плей-офф, увеличивая выплаты при прохождения раундов. Рабочая группа может обсудить вопрос, нужны ли ограничения по размерам бонусов обладателям Кубка Гагарина, чтобы они не были меньше выплачиваемых бонусов в командах, занявших второе и третье места.

"Мы видели такие ситуации, когда команды заранее платят за чемпионство, а потом выплачивают маленькие деньги (в рамках зарплаты). Здесь мы установили новое правило, что самый топовый игрок не может получать в четыре раза больше самого молодого игрока. Возможно, какая-то манипуляция несколькими миллионами есть. Но какого-то большого разрыва в плане размера выплат, чтобы удержать игрока, заплатить ему большую сумму, мы не фиксировали. Мы не видели, чтобы так злоупотребляли нашим регламентом, в том числе и "Локомотив", - пояснил Морозов.

В КХЛ остались недовольны тем, что в "Сочи" Вячеслава Козлова в июне сначала пригласили на должность главного тренера, а потом спустя месяц уволили. "Очень неприятная ситуация: сначала подписывают тренера, потом расторгают без участия в тренировочном процессе. Это был его шанс проявить себя, и это нас не радует. Хотя мы понимаем, что приходит новое руководство, новая метла по-новому метет", - сказал Морозов.

От занятий хоккеем из-за давнего допингового дела был отстранен генеральный директор сочинского клуба Игорь Григоренко. "Я связался с ним, он рассказал, как это произошло. Мы вынуждены были отстранить его, потому что обязаны подчиняться по закону WADA и РУСАДА. Он не согласен с этим решением и будет разбираться, подавать в суд", - сообщил президент КХЛ.

Банковские гарантии для клубов слишком дороги

Лиге пришлось с учетом снятия "Витязя" и переезда китайского клуба в Санкт-Петербург три раза переделывать календарь сезона-2025/26. "Мы столкнулись с огромными задачами, которые надо было срочно решать, поскольку все клубы хотели получить календарь как можно раньше. В плане переделывания мы пошли на уступки, учитывая обилие команд в Москве и области. В Санкт-Петербурге много туристов, которые смогут посещать такую достопримечательность, как "СКА-Арена", - рассказал о ситуации Морозов.

Лига не намерена бросать в беде "Витязь", который, несмотря на исключение из чемпионата, не является банкротом. "Когда мы узнали, что они могут сняться, пытались им помочь, дали время распределить игроков, у клуба оставались долги. Сейчас они практически погашены, остался небольшой "хвостик". В начале сентября на совете директоров будет вынесено решение по распределению средств за сезон, и "Витязь" тоже будет в этой доле", - рассказал Морозов.

Еще весной в лиге сообщали, что "Витязь" отправил необходимые гарантии для участия в чемпионате следующего сезона. В КХЛ подчеркнули, что такие гарантии не являются фикцией. "Это не отписка. Наши службы проверяют, есть ли там доходы. "Витязь" предоставил хорошие гарантии от российской компании. Сомнений не было, но случилось то, что поменялись руководство главного спонсора и направление развития компании. Поэтому мы настаиваем, чтобы клуб не зависел от одного какого-то спонсора и искал пути развития", - сказал Морозов.

КХЛ не может никак повлиять на желание или отказ того или иного спонсора поддерживать клуб, отметил Доброхвалов. "Финансовые гарантии определяют возможность спонсора финансировать клуб в течение нескольких лет, и это именно то, что мы применяем. Единственным выходом тут могли бы быть банковские гарантии, но, к сожалению, в нынешнее время они стоят довольно дорого. Тогда это должно увеличивать бюджет клуба на 15-20%, чтобы он эти гарантии покрывал. Это избыточная трата денег", - пояснил вице-президент лиги.

Доброхвалов заметил, что целью КХЛ последние годы является повышение коммерческих доходов для понижения зависимости от большого спонсора. "Мы потихоньку идем этим путем и надеемся, что такие суммы доходов со временем будут существенны", - сказал он.

КХЛ продолжит сотрудничать с РУСАДА, учитывая, что по закону РФ лига подчиняется регламенту отечественной антидопинговой организации и Всемирного антидопингового агентства. На следующий год будет подписан договор, согласно которому количество проверяемых хоккеистов увеличится на 10%.