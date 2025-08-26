В феврале защитник "Зенита" попал в расширенный состав команды, но в окончательный не вошел

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, имеющий гражданство России, принял приглашение сыграть за сборную Бразилии. Об этом ТАСС сообщили в агентстве игрока.

25 августа был опубликован состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, в нем оказались Сантос и полузащитник "Зенита" Луис Энрике.

"Это Бразилия. Самая значимая спортивная команда за всю мировую историю. Конечно, он принимает [приглашение]", - сообщили в агентстве.

В феврале Дуглас Сантос вошел в расширенный состав сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира, но в окончательный список не попал. Партнер международной юридической компании Sila Lawyers Михаил Прокопец тогда рассказал ТАСС, что защитник вновь будет считаться легионером в Мир - Российской премьер-лиге и не сможет сыграть за сборную России в случае появления на поле. Сборная Бразилии в ночь на 5 сентября по московскому времени примет команду Чили, а в ночь на 10 сентября на выезде сыграет с боливийцами.

В Sila Lawyers уточнили, что по общему правилу Международной федерации футбола (ФИФА) допускается только одна смена спортивного гражданства. В случае Дугласа Сантоса она произошла 6 ноября 2024 года - с бразильского на российское. Однако из этого правила есть одно исключение: если футболист не провел за новую сборную ни одного матча (официального или неофициального), то допускается обратная смена спортивного гражданства. Для этого Сантосу нужно обратиться в ФИФА, без решения которой защитник не сможет играть за бразильскую сборную.

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. 21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За сборную России защитник не провел ни одного матча, а за национальную команду Бразилии сыграл в товарищеской встрече с панамцами (2:0) в 2016 году.