"Формула-1" продолжает удерживать средства перед "Росгонками", ссылаясь на санкции

"Росгонки" обратились в Высокий суд Англии и Уэльса из-за разрыва контракта на проведение Гран-при России

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Формула-1" подтверждает задолженность перед "Росгонками", но продолжает удерживать средства, ссылаясь на санкции. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Росгонок" Ирина Аурениус.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что "Росгонки" обратились с иском в Высокий суд Англии и Уэльса из-за разрыва контракта на проведение Гран-при России в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Росгонки" подтверждают подачу иска против "Формулы-1", урегулировать спор в досудебном порядке у сторон не получилось. "Формула-1" подтверждает задолженность перед "Росгонками", но продолжает удерживать средства, ссылаясь на санкции. Действий для добросовестного возврата задолженности "Формула-1" не предпринимает, в связи с чем было принято решение добиваться возврата денежных средств через судебно-правовую систему Великобритании. Подробности иска, включая сумму, на данном этапе комментировать не готовы", - сказала Аурениус.

По информации The Telegraph, российская сторона требует 50 млн за нарушение условий контракта и обвиняет руководство турнира в политизации спорта. В марте 2022 года "Формула-1" досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России. Этап "Формулы-1" в Сочи проводился с 2014 по 2021 год.