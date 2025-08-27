Хоккеист Рябкин подписал контракт с "Каролиной"

Стороны заключили трехлетнее соглашение

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" заключил контракт новичка с российским форвардом Иваном Рябкиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на три года.

Рябкину 18 лет, он был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ 2025 года под общим 62-м номером. В декабре 2024-го московское "Динамо" расторгло контракт с нападающим. Большую часть прошлого сезона он выступал за "Мускегон" из главной юниорской лиги США, проведя за команду 41 матч и набрав в нем 46 очков.

В сезоне-2024/25 Рябкин сыграл за все три команды из системы "Динамо". Он провел 2 матча в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге и не отметился результативными действиями, принял участие в 8 играх Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги, в которых сделал 2 результативные передачи, а также набрал 12 очков (1 гол + 11 передач) в 15 встречах Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).