Тренер покинул скамейку по ходу матча Кубка России с "Краснодаром" из-за недомогания

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" испанец Роберт Морено находится под контролем врачей и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его помощник Эдуардо Докампо, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Морено покинул скамейку по ходу матча третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с "Краснодаром" из-за недомогания. Испанского специалиста под руки увели в раздевалку по ходу второго тайма при счете 3:0 в пользу "Краснодара". Игра завершилась победой гостей со счетом 4:2.

"Добавлять ничего не стоит. У нас сейчас мало информации. Мы знаем, что он под контролем врачей. Все хорошо, слава богу", - сказал Докампо.

Морено 47 лет, он возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 сочинская команда заняла последнее, 16-е место в Мир - Российской премьер лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны. Спустя год "Сочи" вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Пари Нижний Новгород".

В текущем сезоне РПЛ "сочи" после шести туров набрал 1 очко и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. В группе В "пути РПЛ" Кубка России "Сочи" с двумя очками располагается на последней 4-й строчке.