Они отмечали, что у альпинистки низкий уровень подготовки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Три гида запретили российской альпинистке Наталье Наговициной идти на пик Победы из-за низкого уровня подготовки. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки, - сказал он. - Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной".

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. 27 августа Государственный комитет национальной безопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей.