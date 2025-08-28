В четверг "Локомотив" объявил о переходе Пруцева на правах аренды до конца сезона

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Данил Пруцев обладает хорошими качествами, он усилит команду. Такое мнение высказал журналистам главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов.

В четверг "Локомотив" объявил о переходе Пруцева из "Спартака" на правах аренды до конца сезона. Перед этим футболист продлил контракт с красно-белыми до 2028 года. 31 августа "Локомотив" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". В четверг "Локомотив" обыграл "Акрон" в матче группового этапа Фонбет - Кубка России со счетом 2:0.

"На самом деле мы готовили его даже сегодня, никак не ожидали, что он сыграет [за "Спартак"] 90 минут позавчера, - сказал Галактионов. - Играть через день посчитали нецелесообразным, тем более у нас есть группа игроков, которая с нами тренировалась. Дали ему возможность восстановиться, но да, безусловно, он будет готов к матчу в воскресенье. Он готов, я с ним разговаривал, в хорошем расположении духа. Он знает нас, наши требования, я его вызывал в молодежную сборную в свое время, знаю его возможности. Он знаком со всеми игроками, с кем был в основной сборной".

"Его качества всем понятны, это футболист, который способен сыграть на нескольких позициях в середине поля. Со своими плюсами, объемом, качествами, главное, что у него в голове, футбольный интеллект. Мы считаем, что это хорошая опция для команды", - сказал Галактионов.

Пруцеву 25 лет, он выступает за "Спартак" с 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 голевые передачи. Ранее Пруцев также выступал за самарские "Крылья Советов" и "Сочи". На счету футболиста 7 матчей и 2 гола в составе сборной России.