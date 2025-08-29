В федерации настольного хоккея рассказали, как планируют получить аккредитацию Минспорта

В пятницу Владислав Момат был выбран главой федерации на два года

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская федерация настольного хоккея планирует подготовить все документы в Министерство спорта РФ, необходимые для включения настольного хоккея во Всероссийский реестр видов спорта и последующей государственной аккредитации. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Владислав Момат.

В пятницу Момат, ранее занимавший пост исполняющего обязанности президента организации, был выбран на отчетно-выборной конференции главой федерации на последующие два года. Президент федерации рассказал о планах по налаживанию диалога с Минспортом.

"Такой диалог очень важен. Нужно выстроить его максимально профессионально и предметно, - сказал Момат. - Исполком федерации постарается подготовить все необходимые документы для подачи заявки для включения во Всероссийский реестр видов спорта. Но мы не будем ждать у моря погоды. Одна из наших инициатив - помочь регионам, где ситуация проще, получить местное признание настольного хоккея. Это станет нашим серьезным козырем в переговорах с федеральным центром".

По его словам, организация будет активно работать с Росмолодежью и другими структурами. "Хороший пример уже есть. Федерация второй год подряд принимает участие в таком масштабном проекте, как "Лето в Москве". Тысячи москвичей и гостей города смогли поиграть в настольный хоккей в городских парках, скверах и популярных местах отдыха", - отметил он.

Первым ключевым направлением, по которому будет работать федерация, - это стандартизация, рассказал Момат. "Необходим единый, прозрачный регламент для всех турниров под эгидой всероссийской федерации: от региональных соревнований до чемпионата и Кубка России. Параллельно будем совершенствовать цифровую платформу для регистрации и учета рейтингов, чтобы сделать участие в соревнованиях максимально удобным", - пояснил он.

"Приоритет абсолютно четкий и был поддержан на отчетно-выборной конференции - это официальное признание настольного хоккея видом спорта в России. Все, что мы будем делать с командой единомышленников в ближайшие два года, будет подчинено этой стратегической цели", - добавил он.