Хоккеисты "Шанхай Дрэгонс" обыграли "Спартак" в первом матче после смены названия

Спартаковцы потерпели второе поражение на Кубке мэра Москвы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:2 победил московский "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Гейдж Куинни (13-я и 22-я минуты) и Джейк Бишофф (50). У проигравших отличились Нэйтан Тодд (17) и Андрей Миронов (53).

"Шанхай Дрэгонс" провел первый матч после смены названия, до этого клуб с сезона-2016/17 назывался "Куньлунь Ред Стар". Нынешним летом у команды сменился главный тренер, теперь этот пост занимает канадец Жерар Галлан. В 2021 году специалист привел к победе сборную Канады на чемпионате мира, обыгравшую в четвертьфинале команду России. На данный момент это мировое первенство остается последним для россиян.

"Спартак" проиграл второй матч на Кубке мэра, днем ранее красно-белые уступили московскому ЦСКА (0:2). "Шанхай Дрэгонс" проведет следующую игру на групповом этапе 30 августа против армейцев. Команды выступают в группе B. Представителями группы A являются минское "Динамо", нижегородское "Торпедо" и московское "Динамо".

В другом матче игрового дня минское "Динамо" переиграло "Торпедо" (7:3). Для нижегородцев это поражение стало вторым на турнире, в стартовой встрече они уступили московскому "Динамо" (0:1).

Кубок мэра - товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге. Московское "Динамо" и ЦСКА - единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы - шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал "Сартак", один раз - подмосковный "Витязь", который этим летом прекратил свое существование.