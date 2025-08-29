16 августа Голдобин был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал СКА

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нападающий Николай Голдобин был выставлен "Спартаком" на драфт отказов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, потому что не хотел продлевать контракт со столичным клубом. Об этом журналистам рассказал спортивный директор "Спартака" Роман Беляев.

16 августа Голдобин был выставлен на драфт отказов. 18 августа с драфта его забрал СКА, с которым 29-летний нападающий подписал трехлетний контракт.

"Решение было принято по ряду факторов. Это потолок зарплат, мы усилились, подписав других игроков. Основной момент - контрактный статус Николая, - сказа Беляев. - Вели с ним переговоры, желания продлевать контракт со "Спартаком" у него не было. Компенсацией за него мы были довольны. Это бизнес-решение".

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов нормально воспринял ситуацию с уходом Голдобина: "Диалог был с ним на протяжении долгого времени. Стороны не сошлись. Мы принимали это решение совместно. У нас могло не хватить денег на другие трансферы. У нас есть бюджет, в который мы могли не уложиться после прихода Нэйтана Тодда и продления контракта с Адамом Ружичкой".

По словам Жамнова, поиск нападающего в тройку к Ивану Морозову и Павлу Порядину продолжается. "Мы чуть поменяли концепцию выступления на турнире (Кубка мэра Москвы - прим. ТАСС), у нас девять новых нападающих, нужно посмотреть их в разных ситуациях. Будем искать разные варианты в тройке с Порядиным и Морозовым, но я обещаю, что у нас это звено будет не хуже, чем раньше. Не уверен, что последний матч на Кубке мэра мы сыграем оптимальным составом", - отметил он.

Голдобин два последних года становился лучшим бомбардиром команды.