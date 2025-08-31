Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рафаэль Шафеев, работавший главным арбитром матча седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским ЦСКА, испортил игру удалением нападающего краснодарской команды Джона Кордобы. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"Краснодар" на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1), играя с 56-й минуты в меньшинстве из-за удаления Кордобы.

"Видели яркую игру, обе команды шли в атаку, - сказал Мусаев. - ЦСКА начал довольно мощно, всегда первый тайм проводит хорошо. Потом мы перехватили инициативу, считаю, хорошо второй тайм провели, но, к сожалению, арбитр просто испортил сегодняшний матч. Я не говорил полтора года о судействе, в моменте с удалением даже фола не было. Поблагодарил футболистов, много у кого повреждения, но все бились. Игра хорошая, но, к сожалению, была испорчена".

"Хотим запросить переговоры видеоассисентов рефери (VAR), о чем они говорили в этот момент. Я не могу быть доволен ничьей, если бы удаление было по делу, я бы сказал - молодцы, что удержали. Что сделал Кордоба? Он выбил мяч, там даже фола нет. У Кордобы есть удаления в каждом сезоне, и что теперь, не разбираясь, надо ему давать красную? Мы будем 100% обращаться об отмене красной карточки, но очень хотим разговоры арбитров запросить, должно быть интересно", - заключил главный тренер "Краснодара".

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.