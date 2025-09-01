"Один из лучших матчей сезона". Дмитрий Кузнецов — об игре ЦСКА и "Краснодара"

Футбол действительно был хорошим, но команды действовали немного по-разному. "Краснодар" старался больше контролировать мяч, больше во владении играть, ЦСКА выбегал много в контратаки, создавал таким образом много моментов, больше действовал в оборонительном блоке. У ЦСКА были хорошие моменты, но у "Краснодара" практически их не было. Что касается судейских решений, то отмены голов понятны, а удаление стало для меня непонятным. Джон Кордоба агрессивно махнул ногой — да, но не попал ни по мячу, ни по игроку. Это из того, что я видел, если за такое удаляют, значит, все нормально.

Сам матч понравился. Были хорошие скорости, хорошее владение мячом, выбегание. Каждая команда делала то, что она запланировала перед матчем. У обоих клубов это здорово получалось. Игра смотрелась, быстрая, с множеством единоборств. Может быть, одна из лучших игр в текущем сезоне РПЛ. Но все-таки нас ждет еще много таких важных матчей, где соперники еще покажут более грамотный футбол.

Лучшие футболисты матча

В ЦСКА в матче с "Краснодаром" мне очень понравился Мойзес. Очень много атаковал с фланга, имел преимущество, много обостряющих передач делал в штрафную. Поэтому я бы его назвал без сомнения лучшим игроком матча в целом. У "Краснодара" сложно назвать, может быть, кто-то из защитников, вся оборона здорово действовала. Ну и, наверное, Кордоба хорошо играл, навязывал борьбу, но вот это недисциплинированное поведение было решающим в определении лучшего игрока. Может быть, еще бы выделил вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева.

ЦСКА и "Краснодар" поборются за чемпионство

"Краснодар" и ЦСКА войдут в группу команд, которые будут бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ. Сюда же можно добавить "Зенит", "Локомотив". Но я не думаю, что "Балтика" сможет пройти так ровно сезон, чтобы бороться за чемпионство. Но желаю им, чтобы они так же хорошо играли, как сейчас. Может быть, будет сюрприз, еще одна команда войдет в чемпионскую гонку. Возможно, "Спартак", хотя красно-белые не показывают сейчас того футбола, который от них ждут после приобретения столь дорогих футболистов. "Динамо" — может быть, но команду пока лихорадит, надеюсь, что она еще включится в борьбу за чемпионство, потому что еще много матчей с лидерами, все можно исправить.

Я не согласен с мнением тех, кто говорил, что после ухода Марко Николича игра ЦСКА спадет. Армейцы поймали свою игру при Николиче, было много приобретений на новый сезон, качественные футболисты плюс хорошая молодежь, которая получала много времени, показывают, что это не просто так делалось. Молодые игроки потихоньку становятся даже лидерами команды. Все это помогло поддержать ЦСКА хороший темп, 21 матч без поражений в РПЛ, рекорд повторен. Пока все получается, команда очень симпатично выглядит.

О Матвее Кисляке

У ЦСКА есть Матвей Кисляк, он играет так же здорово, как Алексей Батраков в "Локомотиве". Кисляку доверяют, он стал игроком сборной России, ведет команду за собой. Очень быстрый, цепкий, мобильный. Это хороший футболист, будет прогрессировать, если будет соответствовать всем критериям.