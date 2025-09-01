Красно-белые занимают 6-е место в таблице РПЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" пока не является претендентом на чемпионство в этом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов.

"Спартак" с 11 очками после 7 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

"Команде, которая идет вне топ-5, сложно думать о чемпионстве, речи быть не может. Мы видим, как здорово выглядят "Локомотив", "Краснодар", набирает обороты "Зенит", хорош ЦСКА. Эти команды лучше "Спартака" сейчас выглядят. О чемпионстве пока не будем говорить, тем более проведено 7 туров. Но я надеюсь, что будут сделаны выводы, в ближайшее время мы увидим совсем другой "Спартак", мне бы этого очень хотелось", - сказал Титов.

Перед паузой на матчи сборных красно-белые одержали три победы подряд во всех турнирах. В последней встрече "Спартак" дома оказался сильнее "Сочи" (2:1).

"Возможно, неплохо, что сейчас будет пауза на сборных, не знаю, сколько дали выходных. Люди отдохнут. "Спартак" - это как пороховая бочка, - отметил Титов. - Как только один матч проваливается - отставка, убрать, купить. Дождемся этой паузы, матч после нее должен быть лучше, потому что хуже уже играть некуда, если говорить честно".

"Я думаю, что впечатления от игры "Спартака" с "Сочи" негативные не только у меня. Результат, конечно, порадовал, мнения об отставке Деяна Станковича точно должны встать на паузу у всех тех, кто мечтает, чтобы его убрали. Счет хороший, но качество футбола мне не понравилось", - добавил Титов.

Об Угальде и Барко

Титов выделил игру аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в матче с "Сочи". "Я не сторонник того, чтобы после матчей выделять лучших или худших игроков. Ведь есть футболисты, которые определяют результат, а есть футболисты, которые определяют игру. Мне кажется, что "Спартаку" не хватало Маркиньоса, - отметил Титов. - Эсекьель Барко старался, перемещался по всему полю, и мы видели его не только слева, как он привык, потому что у него есть своя химия с Маркиньосом. Барко был и справа, чего я не видел давно. Он искал игру, мяч, мне кажется, что больше всего у него получалось".

"Но после перерыва вышли на поле Роман Зобнин и Игорь Дмитриев, чуть позже появился Антон Заболотный. Это говорит о том, что Станковичу тоже не нравилось, что происходит на поле. С такой игрой чемпионами, конечно, стать нереально, но как болельщик буду рад, если команда будет побеждать без хорошей игры в один мяч, я готов это терпеть", - добавил собеседник агентства.

Титов вспомнил, как Олег Романцев, возглавлявший красно-белых в 2000 году, был недоволен качеством игры команды, несмотря на победу в чемпионате России.

"Нас воспитывали в другом духе при Олеге Ивановиче Романцеве. Еще мой первый тренер Анатолий Федосеевич Королев говорил, что должен быть еще и красивый футбол. Еще в дубле "Спартака" при Викторе Евгеньевиче Зернове это прочувствовал, - отметил Титов. - В 2000 году мы в матче с "Ростовом" стали чемпионами, Романцев тогда убежал в раздевалку, потому что он был крайне недоволен тем, что мы показали. Я тогда подошел к одному из тренеров и спросил, где Романцев, попросил вернуть его, так как это все было неправильно. То есть были такие времена, когда мы становились чемпионами, а главный тренер был критически недоволен. Сегодня я готов терпеть такой футбол, если "Спартак" станет чемпионом, то я буду доволен".

В этом сезоне за "Спартак" пока не отметился забитыми мячами лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Манфред Угальде.

"Что касается Манфреда Угальде, то понятно, что после удачного сезона повторить результаты очень сложно. Я прекрасно понимаю Угальде. Тренерский штаб его подготовил в том плане, что сначала играл Ливай Гарсия или Заболотный, теперь же играет или Угальде, или Гарсия, - отметил Титов. - В матче с "Сочи" он вышел неплохо, много эмоций, рвения. Но команда в плане качества игры в целом выглядела плохо. Это нужно признать. Есть победа, но надеюсь, что в следующем матче все поправят, в том числе игру Угальде".