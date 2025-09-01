По мнению главы департамента судейства РФС, в этих правилах много нюансов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Игра рукой является одним из самых обсуждаемых эпизодов в футболе, в этих правилах много нюансов, и идеального варианта, который устроил бы всех, не существует. Такое мнение ТАСС высказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

"Игра рукой - один из самых обсуждаемых и неоднозначных эпизодов в футболе за всю его историю, - сказал Мажич. - Найти универсальное, идеально работающее решение пока не удалось - именно поэтому при УЕФА [Союзе европейских футбольных ассоциаций] создана комиссия с участием не только судей, но и игроков и тренеров высокого уровня, таких как Андрей Аршавин. Задача комиссии - прийти к наиболее сбалансированному решению, которое учло бы мнение всех. На текущий момент, к сожалению, идеального варианта не существует. Те, кто глубоко погружен в тему, понимают - в этом правиле слишком много нюансов. В целом возможны два подхода - либо применять жесткий "черно-белый" принцип (например, любое попадание в отставленную руку - фол), либо искать более точные, дифференцированные решения для разных игровых ситуаций - с учетом биомеханики движений: при прыжке, беге, подкате, блокировании мяча и т. д. Сегодняшняя система как раз стремится к такому более тонкому подходу".

"Пример неудачного "черно-белого" решения? Да, яркий пример - опыт чемпионата Италии, где в определенный период пытались трактовать практически любое попадание мяча в руку как нарушение. В результате возникли абсурдные ситуации: игроки атаки намеренно били по рукам защитников, понимая, что это приведет к пенальти, даже если рука находилась близко к телу или была частью естественного движения, - например, при беге или попытке блокировки. Такой подход вызвал серьезное недовольство у футболистов, тренеров и болельщиков. Многие ощущали, что это несправедливо и противоречит духу игры. В итоге эти трактовки вызвали больше споров, чем пользы, и от них довольно быстро отказались", - добавил глава департамента судейства РФС.

По мнению Мажича, опыт в Италии дает понимание, что жесткие трактовки плохо работают. "Этот случай наглядно показывает, что жесткие и упрощенные трактовки плохо работают в быстрой, динамичной игре, где каждый эпизод уникален, - отметил он. - Именно поэтому появляются более сложные интерпретации, старающиеся учитывать игровые нюансы конкретной ситуации. Но цель у этого подхода одна - стремление к справедливости, даже если это делает работу судей сложнее".

"Важно понять, что судейские органы ФИФА [Международной федерации футбола] и УЕФА ищут наилучший баланс данного правила для установления справедливости, а не для удобства судей на поле. Однако найти идеальное решение архисложно, так как восприятие футбола у людей разное", - добавил Мажич.

О текущих трактовках

Глава департамента судейства РФС считает, что текущие трактовки на 90% оптимальны. "Не стал бы столь категорично утверждать [что не видит выхода из ситуации]. На мой взгляд, текущие трактовки примерно на 90% являются оптимальными и поддаются доработке, - сказал Мажич. - Насколько я понимаю, основное недовольство комментаторов, болельщиков, игроков и тренеров связано с тем, что каждые полгода или год появляются новые уточнения. С точки зрения судей, это улучшения, основанные на анализе практических ситуаций".

"Однако игроки и болельщики не настолько глубоко погружены в нюансы правил игры, чтобы постоянно отслеживать все изменения. Люди хотят стабильности - и я их, безусловно, понимаю. Такая ситуация наблюдается во всем мире: это общемировая проблема, а не только российская. Поэтому, думаю, что на каком-то этапе ФИФА и УЕФА откажутся от дальнейших изменений в трактовке игры рукой и остановятся на выбранном подходе", - заключил Мажич.