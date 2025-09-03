Обе команды играли в финале прошлого сезона, "Спартак" одержал победу в семи матчах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 7:3 победил петербургский "СКА-1946" в стартовом матче регулярного чемпионата Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Силантий Кожушко (3-я минута), Александр Плесовских (14), Данил Кочуров (15), Никита Тюрин (28), Максим Филимонов (37, 49) и Артем Малков (57). У проигравших отличились Марк Сливченко (16), Артем Билинчук (43) и Максим Гусев (58).

Обе команды играли в финале прошлого сезона, "Спартак" одержал победу над соперником в семи матчах. Перед началом встречи стяг с изображением сезона, в котором "Спартак" стал чемпионом, был поднят под своды арены в Сокольниках. Он находится рядом со стягом, посвященным победе москвичей в плей-офф в 2014 году.