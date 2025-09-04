В футбольном клубе "Сочи" назвали срок контракта с главным тренером Осинькиным

Специалист сменил в команде испанца Роберта Морено

ТАСС, 4 сентября. Футбольный клуб "Сочи" заключил контракт с главным тренером Игорем Осинькиным до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил "Спорт-Экспрессу", что Осинькин сменил Роберта Морено на посту главного тренера клуба. Испанец тренировал команду с декабря 2023 года.

Осинькину 60 лет, с июля 2020 года он возглавлял самарские "Крылья Советов" и покинул клуб после окончания прошлого сезона. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет. По ходу карьеры Осинькин возглавлял краснодарскую "Кубань" и московский "Чертаново".

После семи туров Мир - Российской премьер-лиги "Сочи" набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.