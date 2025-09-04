Голкипер "Спартака" отметил Льва Яшина, Рината Дасаева, Станислава Черчесова и Игоря Акинфеева

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев были лучшими вратарями в истории отечественной футбольной сборной. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вратарь московского "Спартака" и сборной России Александр Максименко.

"Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре. Кто был примером в сборной? Игорь Акинфеев", - сказал Максименко.

Максименко 27 лет, всего за сборную России он провел три матча, во всех из них сыграв "на ноль".