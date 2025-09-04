Ватутин назвал смерть Армани большой потерей для баскетбола

Модельер, скончавшийся в четверг, был владельцем баскетбольного клуба "Милан"

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Смерть итальянского модельера Джорджо Армани является большой потерей для европейского баскетбола. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Армани умер на 92-м году жизни. Он был владельцем баскетбольного клуба "Милан".

"Искренние соболезнования семье, родным и близким. Мистер Армани прошел большой, яркий и успешный жизненный путь. Игры ЦСКА в Милане почти всегда проходили в его присутствии. Господь благосклонно отвел ему долгие годы творчества", - сказал Ватутин.

"Часто слышал самые лучшие слова и характеристики о Джорджо от своего друга Этторе Мессины, главного тренера "Милана" (бывшего главного тренера ЦСКА - прим. ТАСС), знаю, насколько крепкими и доверительными были их отношения. Для европейского баскетбола в целом это большая потеря, Армани долгие годы был искренним энтузиастом нашего вида спорта, вкладывал не только деньги, но и свою душу в проект, всегда невероятно предан "Милану" и потому сделал клуб претендентом на самые высокие цели. Что очень важно - независимо от результатов он был постоянен в своем желании делать "Милан" лучше", - добавил он.