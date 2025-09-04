Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.

Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России располагается на 35-й позиции в рейтинге, команда Иордании - на 64-й. Иорданцы в июне впервые отобрались на чемпионат мира и выступят на мировом первенстве 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Сборная Иордании является действующим вице-чемпионом Кубка Азии, в финале турнира со счетом 1:3 она уступила катарцам.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях с конца февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. 7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Российская команда с момента отстранения провела 16 товарищеских встреч, результаты которых будет учитываться в рейтинге ФИФА. Результаты еще трех игр не учитывались в рейтинге. Они проходили по правилам тренировочных матчей с большим количеством замен.

По итогам этих встреч сборная России одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью (2 раза - в матчах, не учитывавшихся в рейтинге ФИФА) и потерпела 1 поражение (в матче, не включавшемся в рейтинг ФИФА).