Нулевая ничья с выступлением Шуфутинского. Сборная России сыграла с иорданцами

Российская команда впервые с 2022 года не смогла забить

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу на "Лукойл-Арене" сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0 в товарищеском матче. Российская команда впервые с 2022 года не смогла поразить ворота соперников, но скрасило вечер болельщикам выступление заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского с песней "3 сентября".

Перед матчем Российский футбольный союз (РФС) организовал насыщенную программу. Вместе с болельщиками в футбол играли бывшие игроки сборной России Денис Глушаков и Артем Ребров, за ними наблюдали бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" Олег Романцев и экс-футболист красно-белых Александр Мостовой, которые провели автограф-сессию. Также перед началом встречи рядом с ареной выступила группа "Фабрика". Матч был посвящен Году защитника Отечества, перед игрой в чаше выступили с песней "Жди меня домой" Socrat и хор Сретенского монастыря. Гимн России исполнила Юлианна Караулова.

Для многих стал неожиданностью выбор капитана сборной России - с повязкой на матч команду вывел полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков. Главный тренер сборной России Валерий Карпин, при котором в национальной команде нет закрепленного капитана, объяснил это решение так: "Капитанов мы выбираем перед игрой. Выбор Глушенкова - это поощрение за правильную, хорошую работу в сборной".

Игра у сборной России в первом тайме почти совсем не клеилась, команда Иордании, участник чемпионата мира - 2026 и вице-чемпион Кубка Азии, выглядела намного опаснее. Карпин не считает первый тайм худшим в истории сборной России и объяснил непростую игру силой соперника. "Многие, наверное, не слышали о такой сборной. За последние годы эта команда входит в пятерку лучших, - отметил главный тренер сборной России. - Во втором тайме добавили того, чего не хватало: скорости не только бега, но и движения мяча, поэтому пошли моменты. Не ожидали таких скоростей у иорданцев, интенсивных действий в обороне при наших атаках".

У сборной России прервалась серия матчей с забитыми мячами. Впервые с ноября 2022 года команда не смогла поразить ворота соперников. Последний раз российская команда уходила с поля без забитых мячей 20 ноября 2022 года в выездном матче со сборной Узбекистана (0:0). Россияне поражали ворота соперников 15 игр подряд. Лучшим игроком матча Россия - Иордания был признан вратарь московского "Спартака" Александр Максименко, который провел на поле всю встречу.

Хорошая возможность для иорданцев

Во втором тайме в составе сборной России появился 19-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов, который провел дебютный матч за национальную команду. Он остался недоволен дебютом, так как команде не удалось победить. "Было столько моментов, под конец особенно. Вроде поджали, но не забили, и это, наверное, не должно радовать, - сказал Глебов журналистам. - Я не нервничал, но и не было такого, что прям спокоен. Приятное волнение, которое, можно сказать, прибавляло чуть энергии, сил. Ребята, конечно, обеспечили поддержку".

Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами отметил, что матч с россиянами стал для его команды отличной возможностью проверить свои силы. "Сборная России - хорошая команда, мы понимали, что будет нелегко. Игра для нас складывалась неплохо, но получилась ничья. Были моменты, когда мы играли хорошо. Я рад действиям наших игроков. Они были готовы".

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук считает, что ничья стала неплохим результатом для сборной России. "Наверное, все ждут, что мы должны забивать четыре-пять мячей Иордании, - сказал он ТАСС. - Это ошибочное мнение, у них очень сильная команда. Ничья - закономерный и неплохой результат".

Матч посетили 24 915 болельщиков. Их вечер украсило выступление Шуфутинского с песней "3 сентября". Некоторые футболисты, в том числе Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Андрей Мостовой, остались на поле послушать песню. После игры Шуфутинский рассказал журналистам, что смотрит футбол, когда есть возможность, и с детства болеет за московский "Спартак".

Сборные России и Иордании провели первый матч в истории. Российская команда завершит сбор 7 сентября матчем с командой Катара в Эр-Райяне. С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров.