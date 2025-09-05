Встреча состоится 7 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пять игроков сборной России по футболу не полетели на гостевой товарищеский матч с командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 7 сентября.

В игре не примут участия вратарь Александр Максименко ("Спартак"), защитники Руслан Литвинов ("Спартак") и Илья Вахания ("Ростов"), полузащитники Александр Черников ("Краснодар") и Кирилл Глебов (ЦСКА).

4 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Иордании со счетом 0:0. Встреча прошла в Москве.