Армейцы одержали победу со счетом 6:2

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Члены наблюдательного совета московского ЦСКА остались довольны игрой команды в ее первом матче в новом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Динамо". Об этом ТАСС рассказал член набсовета Павел Буре.

Армейцы в субботу дома обыграли "Динамо" со счетом 6:2.

"Считаю, что ребята достаточно хорошо играли, в том числе и в большинстве, боролись. В меньшинстве они выстояли четыре минуты подряд. Мне команда очень понравилась", - сказал Буре.

"Если говорить не изнутри, а со стороны о том, что мы увидели, то было много народу из наблюдательного совета. Нам игра понравилась", - добавил он.

В следующем матче ЦСКА 10 сентября примет владивостокский "Адмирал".