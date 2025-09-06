Нападающий из-за травмы не доиграл последний матч команды перед стартом сезона и пропустил субботнюю игру КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Седрик Пакетт может вернуться в состав к следующему матчу команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

Пакетт из-за повреждения не доиграл последний перед стартом сезона матч команды против "Шанхай Дрэгонс" (1:6) в Кубке мэра Москвы.

"С ним все нормально. Возможно, к следующей игре он вернется", - сказал Кудашов.

В субботу "Динамо" в гостях проиграло московскому ЦСКА в своем первом матче сезона со счетом 2:6.

"Нельзя сказать, что мы пропустили легкие голы. ЦСКА их заслужил, но мы делали подарки перед своими воротами, дали сопернику преимущество. Не скажу, что по движению мы были тяжелыми. Будем улучшать игровую дисциплину", - отметил Кудашов.

"Динамо" в следующем матче 9 сентября примет "Сочи".