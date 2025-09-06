Главный тренер ЦСКА в субботу провел свой 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ в качестве главного тренера

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Отметка в 1000 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) более ценна, нежели 550 игр. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ обыграл дома столичное "Динамо" со счетом 6:2. Эта игра стала 550-й в тренерской карьере Никитина в регулярных чемпионатах КХЛ.

"1 000 матчей - вот это такой рубеж. Мне хотелось бы порадоваться заранее за Дмитрия Квартальнова (главному тренеру минского "Динамо" осталось до этой отметки провести 38 матчей - прим. ТАСС)", - сказал Никитин.

Главный тренер армейцев рассказал, что почувствовал, когда болельщики скандировали его имя в его первом матче после возвращения в ЦСКА. "В ЦСКА я состоялся как тренер, мне доверили. Я с благодарностью вспоминаю Омск, Новосибирск. Ярославль - отдельная веха. Нельзя не лукавить, я пытался сосредоточиться на работе. С победы начинать приятно, но не нужно переоценивать ситуацию", - отметил он.

В следующем матче ЦСКА 10 сентября примет владивостокский "Адмирал".