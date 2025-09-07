Клаудиньо выступает за местный "Аль-Садд"

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист петербургского "Зенита" Клаудиньо, который имеет гражданство России, посетил товарищеский матч сборных Катара и России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра проходит на стадионе "Аль-Садд" в Дохе, счет в первом тайме - 0:0. Клаудиньо выступает за местный "Аль-Садд".

В январе Клаудиньо перешел из "Зенита" в катарский "Аль-Садд". В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции (СВО), но "Зенит" не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Позднее Клаудиньо заявил "Спорт-Экспрессу", что его слова были интерпретированы неверно.

Клаудиньо выступал за "Зенит" с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.