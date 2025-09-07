Клаудиньо посетил товарищеский матч сборных Катара и России

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист петербургского "Зенита" Клаудиньо скучает по России. Об этом игрок рассказал журналистам.

Клаудиньо посетил товарищеский матч сборных Катара и России. Встреча проходит в Катаре, после первого тайма сборная России ведет со счетом 3:0. С начала года Клаудиньо выступает за катарский клуб "Аль-Садд".

"Конечно, скучаю по России. Но я на связи каждый день с бывшими партнерами, поэтому не унываю. Очень рад приехать на игру, увидеть моих друзей, бывших партнеров и с кем играл в России. Также в команде Катара играют мои партнеры, тоже очень рад за них", - сказал Клаудиньо, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если будет возможно, конечно, хотел бы заехать в Россию. Увидеть ребят, погостить еще раз в России. У меня там осталось много друзей, со многими на связи. При удобном случае готов посетить и погостить", - добавил он.

В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции (СВО), но "Зенит" не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Позднее Клаудиньо заявил "Спорт-Экспрессу", что его слова были интерпретированы неверно.

Клаудиньо выступал за "Зенит" с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.